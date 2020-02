Heineken в Испании перейдёт на возобновляемую электроэнергию

Спустя всего месяц после того, как AB InBev объявила о том, что 14 её пивоварен в Западной Европе полностью переходят на возобновляемые источники электроэнергии, испанское подразделение Heineken тоже подписало долгосрочное соглашение о полном обеспечении всех пивоварен и офисных помещений в Испании электроэнергией, получаемой из возобновляемых источников.

В отличие от AB InBev, поставки солнечной энергии, для которой стартуют лишь в марте 2022 года, снабжение Heineken начнётся уже в октябре 2020 года. По заявлениям компании, сделка с поставщиком электроэнергии Iberdrola – важная веха в реализации плана перехода компании в фазу полной углеродной нейтральности к 2023 году.

Соглашение двух компаний предполагает строительство новой солнечной фотоэлектрической станции в муниципалитете Пуэбла-де-Гусман (провинция Уэльва), которая будет предназначена специально для обеспечения потребностей Heineken и полностью введена в эксплуатацию в 2020 году. Станция будет гарантировать поставку «зеленой» электроэнергии всем пивоваренным заводам и офисным помещениям Heineken в Испании, при обеспечении нужд которых традиционным способом в атмосферу попало бы 100 тысяч тонн углекислого газа, что эквивалентно выбросам парникового газа 25 тысячами жилых домов. Помимо положительного воздействия на окружающую среду, новая солнечная электростанция создаст для местных жителей 200 дополнительных рабочих мест, пишет profibeer.ru.

Новая станция будет занимать площадь, равную 150 гектарам, что эквивалентно площади 210 футбольных полей. Проект будет иметь установленную мощность 50 МВт и будет генерировать 82 ГВт·ч в год. Этого достаточно, чтобы ежегодно питать свыше 15 тысяч жилых домов. Объект будет построен на базе крупнейшей наземной ветряной электростанции в континентальной Европе, в районе Андевало (292 МВт), построенной и управляемой компанией Iberdrola с 2010 года.

— Благодаря электростанции в Андевало все наши напитки будут производиться с использованием электричества, полученного напрямую от солнца, – сказал управляющий директор Heineken в Испании Гийом Дювердье. — Эта инициатива подтверждает приверженность испанского подразделения Heineken устойчивому развитию, а также подчеркивает статус лидера отрасли, стремящегося к использованию возобновляемых источников энергии в Испании. После покрытия всех потребностей наших пивоварен в электроэнергии, в рамках реализации плана варки пива на возобновляемых источниках энергии мы приступим к замене существующих газовых котлов на оборудование, топливом для которого служит биомасса.

Новая инициатива в Испании является частью глобальной стратегии устойчивого развития Heineken – «Варим пиво, делая мир лучше» (Brewing a Better World). Частью этой стратегии является программа сокращения выбросов углерода под названием Drop the C, в рамках которой компания намерена увеличить долю возобновляемой тепловой энергии и электроэнергии в своём мировом производстве к 2030 году, по крайней мере, до 70%. Heineken намерена добиться перехода на возобновляемые источники энергии во всех регионах присутствия компании.

В настоящее время по всему миру реализуется 29 проектов, связанных с внедрением технологий, позволяющих получать электроэнергию за счет использования ветра, солнечного света, биомассы и биогаза. Есть и уже завершённые и функционирующие проекты: углеродно нейтральные пивоварни в Гёссе и Шладминге в Австрии, установки на биомассе на заводе в Сампанг-Агунге в Индонезии, солнечные установки на заводе в Куденде в Нигерии, четыре соглашения о поставке электроэнергии сторонними производителями для обеспечения нужд нескольких пивоварен и магазинов в Мексике.

— Это соглашение открывает новые возможности для развития энергетики и формирования стандартов энергетической отрасли будущего, – сказала Анхелес Сантамария, генеральный директор Iberdrola España. — Возобновляемые источники энергии доказали свое конкурентное преимущество и возможность поставлять электроэнергию по доступным, стабильным ценам, а долгосрочные соглашения, наряду со стабильными инвестициями в проекты в сфере возобновляемых источников энергии, позволят сформировать инструментальную базу для обеспечения потребностей крупных производителей, ориентированных на экологичность производства и стабильность окружающей среды.