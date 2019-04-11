Хирург Хорхе Планас самая влиятельная персона в Испании

Фонд «Маркес де Олива», частная организация, которая занимается повышением предпринимательской активности и развитием бизнеса, в очередной раз составила ежегодный рейтинг под названием «500 наиболее важных испанцев». В список наиболее известных каталонцев вошел главный врач клиники «Планас» доктор Хорхе Планас. Один из 25 самых влиятельных каталонцев имеет более 30 лет опыта в профессии. Примечательно, что в рейтинг вошли всего три врача: пластический хирург доктор Планас, кардиолог Валентин Фустер и президент организации «Врачи без границ» Давид Ногера. В списке главным образом представлены профессионалы из других областей: политики, бизнеса, спорта, некоммерческий организаций, сектора коммуникаций, пишет espanarusa.com.

В общеиспанском рейтинге доктор так же находится среди первых 25 наиболее важных людей в разделе науки и технологии. Доктор Планас не только признанный мастер в области пластической, восстановительной и эстетической хирургии, но и изобретатель таких инструментов, как капсулотом, капсулобласт, Nanofat Planas Kit и автор инновационных технологий вроде применения ультразвука для борьбы с капсулярными контрактурами в маммопластике. Кроме того, он владеет методиками аугментационной маммопластики с помощью жировых отложений самого пациента, смешанной техникой липосакции и липоскульптурирования, методом дермической регенерации в ринопластике и многими другими.

Именно доктор Планас первым в Испании провел ринопластику с использованием ультразвука, что позволяет уменьшить травматичность операции и быстрее восстанавливаться пациентам. На счету пластического хирурга авторство 10 книг по специальности, более 200 выступлений на конференциях и около 50 научных публикаций.