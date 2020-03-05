Hispano представила лимитированную серию электросуперкара Suiza

Четверг, 05 Март 2020 Испания Испания

Hispano представила лимитированную серию электросуперкара Suiza

Испанская компания Hispano представила 1114-сильный гиперкар Suiza Carmen Boulogne с электрической силовой установкой из ограниченной серии.

Автопроизводитель создаст всего пять экземпляров гиперкара. Один автомобиль будет стоить 1,65 млн евро, пишет regnum.ru.

Корпус электрического суперкара создан из углеволокна. Это позволило уменьшить вес автомобиля по сравнению с базовой моделью на 70 кг — до 1630 кг.

Агрегат машины состоит из двух синхронных электромоторов, которые расположены на задней оси электрокара.

Полностью электрическая силовая установка позволяет разогнаться авто от 0 до до 100 км/ч за 2,6 секунды. Максимальную скорость Suiza Carmen Boulogne равна 290 км/час. Запас хода машины составляет около 400 км.

Поставки новинки планируются в 2022 году.

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