Хоррор, основанный на реальной истории, произошедшей в Испании

Среда, 21 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Хоррор, основанный на реальной истории, произошедшей в Испании

Режиссером нового фильма ужасов Netflix стал испанец Пабло Пласа.

Триллер «Вероника» основан на реальных событиях, которые произошли в Испании более 20 лет назад.

Фильм рассказывает историю о девушке-подростке, которая пыталась вызвать дух своего отца с помощью спиритического сеанса, во время которого использовалась «уиджа» - «говорящая доска». После завершения ритуала с героиней начинают происходить необъяснимые вещи, которые заканчиваются ее смертью, пишет noticia.ru.

Хоррор был назван самым страшным фильмом 2018 года. Как отмечают зрители, больше всего в этой истории пугает то, что они не знают наверняка, какие из показанных событий являются плодом воображения режиссера.

История, которая легла в основу сюжета, произошла в 1990 году, когда школьница из Вальекаса (Мадрид) скончалась при загадочных обстоятельствах после игр со спиритической доской. Девушка в компании своих друзей пыталась вызвать дух погибшего в аварии приятеля. Сеанс был прерван учителем, а через несколько дней у старшеклассницы начались галлюцинации и судорожные припадки, при этом врачи не могли диагностировать у нее каких-либо расстройств. Несколько месяцев спустя девушка скончалась, а ее родители стали рассказывать о странных происшествиях в доме.

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