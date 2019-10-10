Ибица - город с самой дорогой недвижимостью

Четверг, 10 Октябрь 2019 Испания Испания

Ибица - город с самой дорогой недвижимостью

Ибица теперь официально считается городом с самой дорогой жилой недвижимостью в Испании.

 Ранее этот титул принадлежал Сан-Себастьяну. И это при том, что каких-то 11 лет назад Ибица находилась на 45 месте данного рейтинга.

Квадратный метр здесь подорожал до 3709 евро во втором квартале 2019 года, сообщает Министерство развития. Главным фактором роста цен стал туризм и краткосрочная аренда, пишет noticia.ru.

Сан-Себастьян на протяжении долгих 12 лет возглавлял список самых дорогих городов Испании, а теперь опустился на второе место. Квадратный метр тут стоит сейчас 3620 евро.

В среднем же по Испании средняя цена за один квадратный метр жилья составляет 1637 евро.

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