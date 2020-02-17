Ибица — самое дорогое туристическое направление в Испании

К такому выводу пришли эксперты портала vacaciones-espana.es, которые составили рейтинг летних туристических направлений для 2020 года.

Средняя стоимость отдыха на этом Балкарском острове для семьи из четырёх человек составит 4021 евро в неделю. В зависимости от точной даты размещения цена может колебаться в пределах 14%.

Не только отели и туристические апартаменты Ибицы лидируют по дороговизне. Самыми высокими также признаны и цены на прокат автомобилей (на 51% выше, чем в среднем по стране), развлечения (на 75% выше) и на ежедневные бытовые расходы (на 42% больше). По ценам на еду в ресторанах и кафе Ибица занимает четвёртое место, пишет noticia.ru.

Самыми доступными направлениями для отдыха в Испании оказались Лансароте и Тенерифе. Это прежде всего касается жилья, транспорта и ресторанов.

По сочетанию цены и качества высоких оценок удостоились Коста-Бланка и Коста-Калида.