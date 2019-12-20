Иcпания: в ходе беспорядков у стадиона «Камп-Ноу» пострадали 60 человек

Митингующие воспользовались «Класико», чтобы привлечь внимание к движению за отделение Каталонии от Испании.

Акции протеста, организованные движением «Демократическое цунами», переросли в столкновения митингующих с полицией. В результате ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов, а общее число пострадавших составило 60 человек. Задержаны девять человек, пишет noticia.ru.

Сам матч закончился нулевой ничьей - впервые за последние 17 лет противостояния «Реала» и «Барсы».