Игрок «Барселоны» стал самым молодым автором гола

Среда, 11 Декабрь 2019 Испания Испания

Игрок «Барселоны» стал самым молодым автором гола

Нападающий «Барселоны» Ансумане Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.

Об этом 11 декабря сообщается на сайте каталонского клуба.

Фати забил гол в ворота миланского «Интера» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Он вышел на замену на 85-й минуте матча и отличился уже спустя минуту, пишет regnum.ru.

Отмечается, что на момент гола Фати было 17 лет и 40 дней. Он побил рекорд ганского футболиста «Олимпиакоса» Питера Офори-Куайе, который в 1997 году забил гол «Русенборгу» в возрасте 17 лет, 6 месяцев и 7 дней.

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