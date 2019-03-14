Индекс инфляции в Испании в феврале вырос на 1,1%

Четверг, 14 Март 2019 Испания Испания

Индекс инфляции в Испании в феврале вырос на 1,1%

Индекс потребительских цен в Испании в феврале увеличился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что на один пункт больше чем в январе.

Как отметили в Национальном статистическом институте (INE) повышение связано с динамикой изменения цен на рынке энергоносителей. 

В ноябре прошлого года было зафиксировано резкое сокращение темпов роста инфляции с 2,3% до 1,7%, после чего они замедлились, пишет noticia.ru.

В феврале 2019 потребительские цены выросли на 0,2%, что на одну десятую больше чем в феврале прошлого года. При этом в начале текущего года наблюдалось падение цен, что совпало с периодом распродаж.

Помимо подорожания энергоресурсов, рост инфляции также связывается с повышением цен на продукты питания. Показатель базовой инфляции, для расчета которого не учитывается изменение цен на продовольствие и топливо, составил 0,7%, что представляет собой самый низкий уровень с июля 2016 года.

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