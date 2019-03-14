Индекс инфляции в Испании в феврале вырос на 1,1%

Как отметили в Национальном статистическом институте (INE) повышение связано с динамикой изменения цен на рынке энергоносителей.

В ноябре прошлого года было зафиксировано резкое сокращение темпов роста инфляции с 2,3% до 1,7%, после чего они замедлились, пишет noticia.ru.

В феврале 2019 потребительские цены выросли на 0,2%, что на одну десятую больше чем в феврале прошлого года. При этом в начале текущего года наблюдалось падение цен, что совпало с периодом распродаж.

Помимо подорожания энергоресурсов, рост инфляции также связывается с повышением цен на продукты питания. Показатель базовой инфляции, для расчета которого не учитывается изменение цен на продовольствие и топливо, составил 0,7%, что представляет собой самый низкий уровень с июля 2016 года.