Инфлюенсеры становятся представителями испанских фестивалей

На одном из грандиозных музыкальных фестивалей Primavera Sound в Барселоне в этом году в VIP-список вошли более 9000 человек, в числе которых были не только знаменитости и их друзья, но и так называемые инфлюенсеры, имеющие огромную армию подписчиков в Инстаграм. Одним из первых фестивалей, привлекших инфлюенсеров для освещения своих событий, стал фестиваль Coachella в Калифорнии. Так музыкальные мероприятия стали превращаться в модный подиум с ковровой дорожкой. Ситуация разворачивается таким образом, что инфлюенсеры начинают создавать и свои крупные мероприятия. Например, знаменитая Dulceida уже имеет собственный фестиваль Dulceweekend. Как и она, многие другие законодатели мод популярной социальной сети заполняют свои профили яркими фотографиями и эмоциональными подписями с музыкальных фестивалей страны. Это является тем самым эмоциональным крючком, который используют в свою пользу организаторы крупнейших событий, пишет espanarusa.com.

Используя открывающиеся возможности, марка Brugal намеревается привлечь внимание к фестивалям через свою программу Festivaleando. Инициатива, которая дает возможность любому участнику показать себя и получить возможность прожить крупное музыкальное мероприятие «лучше, чем инфлюенсер». Таким образом, 38 человек пользуются этим летом в Испании возможностью прожить VIP-опыт на нескольких знаменитых фестивалях, одним из которых, например, является Festival de Les Arts de Valencia в Валенсии. Его герои не являются знаменитыми персонажами, но и не отстают от мира Инстаграм. Тем более, сегодня у любого молодого человека может быть более тысячи подписчиков. Основной наградой этого проекта является то, что победители могут пользоваться преимуществами и привилегиями, которые получают знаменитые звезды экрана и социальных сетей, в течение нескольких дней. В такую роскошь входит проживание в пятизвездочном отеле, трансфер на фестиваль и обратном на частном элитном транспорте и оплата всех расходов. Более важным подарком для некоторых из них является попадание в список под названием Very Important Person.

Одна из таких инициатив была проведена на 4-ом фестивале Mad Cool, который считается одним из самых важных музыкальных событий года в Европе. В Мадрид бесплатно отправились победители этого конкурса, которые могли взять с собой еще три человека. Победителей консультировали специалисты по имиджу, музыке и социальным сетям, чтобы объяснить, как сделать их участие на фестивале полезным и приятным для всех сторон. Это означало не просто снять сторис о днях, проведенных на фестивале, но и сделать его олицетворением особой музыкальной атмосферы праздника. Все это в окружении профессионалов, личного стилиста и фотографа.

Компания Brugal еще в 2018 году предложила «летнюю работу» молодым людям по всей стране, которые принимали участие в лучших музыкальных фестивалях и рассказывали об этом в своих социальных сетях, но в этом году многонациональная компания спиртных напитков захотела пойти дальше. Благодаря исследованию, в котором приняли участие около тысячи человек в возрасте от 18 до 35 лет и отвечали на вопрос о своих желаниях и устремлениях, выяснилось, что 64 % молодых испанцев хотели бы быть инфлюенсерами. Все это для того, чтобы «жить только опытом», посещая грандиозные мероприятия, как если бы они были ангелами Victoria's Secret.

Согласно этому опросу, преимуществами, которые привлекают их больше всего в таком стиле жизни, являются возможность зарабатывать на жизнь, наслаждаясь своими хобби, путешествовать, пробовать продукты разных брендов и посещать крупные мероприятия. Отрицательными сторонами такого образа жизни респонденты называют потерю анонимности и отсутствие конфиденциальности. Именно из-за этого немногие любители социальных сетей готовы изменить свою жизнь и превратиться навсегда в человека, который будет влиять на модные тенденции у всех на виду. Но многие молодые люди добавляют, что готовы делать это периодически. Что и предлагает им проект Festivaleando от компании Brugal. Сейчас организаторы продолжает искать молодых людей по всей Испании, чтобы отправить их в следующий пункт назначения в этом конкретном фестивальном маршруте – No sin Música de Cádiz, который пройдет в Кадисе с 15 по 17 августа.