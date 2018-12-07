Иностранцы стали реже просить испанское гражданство

По данным Национального статистического института, 49,2% новых испанских граждан – женщины, 50,8% – мужчины.

Чаще всего в прошлом году за испанским гражданством обращались марокканцы, из которых более 17 тысяч человек стали обладателями паспортов Испании. За ними по количеству одобренных заявлений следуют эквадорцы (7,3 тысяч), боливийцы (6,1 тысяч), колумбийцы (5,6 тысяч), доминиканцы (3,7 тысяч), перуанцы (3,1 тысяч), аргентинцы (1,5 тысяч), кубинцы (1,4 тысяч) и пакистанцы (1,2 тысяч).

По регионам больше всего иностранцев получили испанское гражданство в Мадридском сообществе (18,2 тысяч) и Каталонии (17,6 тысяч), а меньше всего новых граждан появилось в Кантабрии (336) и Эстремадуре (352), пишет noticia.ru.

Самая высокая доля иностранных резидентов, получивших гражданство, – в Стране Басков (2,7%), Мадриде (2,6%) и Каталонии (2%), а самая низкая – в Андалусии (0,7%) и на Канарских островах (0,8%).

В большинстве случаев испанское гражданство было предоставлено по праву проживания. Более 41 тысячи человек легально прожили на территории страны установленное для их категории количество лет, что дало им право на получение гражданства. Еще 25 тысяч жителей стали гражданами Испании на основании оптации, например, в тех случаях, когда хотя бы один из родителей – испанец и родился в Испании.