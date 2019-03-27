Иностранные инвестиции в Испании достигли рекордного значения

Это на 71% больше по сравнению с 2017 годом.

Если же оценивать инвестиции нетто, что в большей степени отражает реальную ситуацию, то годовой прирост составил 153% согласно данным Министерства промышленности Испании.

При этом не учитываются косвенные финансовые вложения, речь идет о прямых инвестициях в конкретные объекты бизнеса и промышленности – в открытие заводов, участии в контроле над предприятием посредством приобретения акций, покупке недвижимости или организации бизнеса с созданием рабочих мест. В основном речь идет о долгосрочных проектах, которые ориентированы на восстановление финансово-экономической ситуации в Испании. В первую очередь, это касается Мадрида, Арагона, Кастилии-Ла-Манчи, Ла-Риохи и Наварры, куда иностранные инвесторы больше всего вкладывались в 2018 году, пишет espanarusa.com.

Что касается бывшего лидера, Каталонии, то второй год подряд здесь имеет место спад инвестиций – с 31% до 6,4% в масштабах всей страны, что не в последнюю очередь вызвано сепаратистскими настроениями правящих кругов этой автономии.

Также значительно ухудшился инвестиционный климат в Стране Басков, на долю которой сейчас приходится всего 2% от общенационального показателя. О провале двух этих автономий можно было бы говорить как о случайности, однако динамика показывает, что данное явление носит закономерный характер.