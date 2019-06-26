Инвестфонд из России вложит 200 млн евро в недвижимость Испании

Главный офис инвестфонда находится в Марбелье. Здесь же располагает и один из основных девелоперские проектов компании Los Palacetes de Banús - комплекс вилл в Пуэрто-Банусе. Это восемь вилл площадью от 500 до 1000 квадратных метров.

Объект будет сдан в 2021 году. Каждая вилла оценивается в 5,5 - 6 млн евро, пишет noticia.ru.

Всего же на начальном этапе инвесторы вложатся в пять разных проектов. Среди них - комплекс из 220 апартаментов Alcala Valley в Кала-де-Михас; La Finca de Marbella - урбанизация из 104 домов в Марбелье; пятизвездочный отель в Эстепоне.