Инвестиции в отели Испании за год упали почти на 50%

В минувшем году инвесторы вложили в отели Испании 2 млрд 518 млн евро. Это худший показатель за последние три года. В 2017-м инвестиции составили 3,907 млрд, а в 2018-м — 4,810 млрд, пишет noticia.ru.

Всего в 2019 году было куплено 99 отелей в Испании. Для сравнения: в 2018-м инвесторы приобрели 273 гостиницы.