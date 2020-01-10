Инвестиции в отели Испании за год упали почти на 50%

Пятница, 10 Январь 2020 Испания Испания

Инвестиции в отели Испании за год упали почти на 50%

Инвестиции в гостиничный сектор Испании в 2019 году сократились на 47,6% по сравнению с 2018-м, говорится в докладе компании Colliers Interntional Spain.

В минувшем году инвесторы вложили в отели Испании 2 млрд 518 млн евро. Это худший показатель за последние три года. В 2017-м инвестиции составили 3,907 млрд, а в 2018-м — 4,810 млрд, пишет noticia.ru.

Всего в 2019 году было куплено 99 отелей в Испании. Для сравнения: в 2018-м инвесторы приобрели 273 гостиницы.

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