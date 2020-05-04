Испанцам разрешат собираться в компании по 10 человек

Понедельник, 04 Май 2020 Испания Испания

Испанцам разрешат собираться в компании по 10 человек

В ряде регионов Испании введут новые послабления карантинного режима. Людям разрешат собираться в компании не больше 10 человек — как дома, так и на улице.

Такое общение будет доступно лишь жителям провинций, которые перейдут в «первую фазу послаблений». С понедельника, 4 мая, в Испании начинается «нулевая фаза». И только четыре острова уже готовы к нововведению: Ла-Грасиоса, Гомера, Эль-Йерро и Форментера. Через неделю перейти на следующий этап смогут те провинции, в которых ситуация с коронавирусом будет стабильно благополучной. Правительство пока не раскрывает их список.

При этом даже в таких регионах будут действовать ограничения. Например, в компаниях не должны присутствовать пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, подверженные осложнениям COVID-19. Собираться компаниями можно будет только на территории своей провинции. Кроме того, остаются в силе все меры предосторожности, о которых сообщалось неоднократно: тщательное мытьё рук, соблюдение дистанции в два метра, санитарная обработка помещений, использование медицинских масок, пишет noticia.ru.

Кроме того, переход в «первую фазу» предполагает изменения правил передвижения на личном транспорте. Сейчас можно перемещаться на своём автомобиле максимум двум людям, живущим вместе. В регионах, перешедших в «первую фазу», можно будет ездить в машине людям, которые вместе не живут, но при следующих условиях: в одном ряду не должны сидеть больше двух человек и все должны быть в масках.

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