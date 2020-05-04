Испанцам разрешили гулять и заниматься спортом на улице

Понедельник, 04 Май 2020 Испания Испания

Испанцам разрешили гулять и заниматься спортом на улице

В субботу в Испании вступают в силу послабления, позволяющие гулять и заниматься спортом на улице.

Власти начинают осторожно смягчять меры, принятые в связи с распространением в стране коронавируса.

Почти два месяца испанцам можно было выходить на улицу только по острой необходимости: в магазин за продуктами, погулять с собакой, в аптеку и т.д. Заниматься спортом на свежем воздухе или просто гулять было запрещено. За это могли даже оштрафовать. Но когда тенденция к снижению числа заболевших и смертности стала явной, власти задумались о поэтапной отмене ограничений. Сначала разрешили выходить на работу представителям некоторых профессий и гулять детям младше 14 лет (в сопровождении взрослых), пишет noticia.ru.

Теперь на улицу выпускают и взрослых. Но с некоторыми оговорками. Так, правительство установило временные интервалы для прогулок, разделив испанцев на три категории: детей, взрослых и стариков.

  • С 6:00 до 10:00 и с 20:00 до 23:00 гулять могут взрослые и подростки (старше 14 лет).
  • С 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00 — время прогулок для пожилых людей (старше 70 лет) и больных, нуждающихся в сопровождении.
  • С 12:00 до 19:00 гуляют дети с родителями.

Что касается занятий споротом на улице, то теперь это разрешено, но только поодиночке и один раз в день. И лишь в пределах своего населённого пункта. Уезжать никуда по-прежнему нельзя.

Прогулки можно совершать вдвоём (если эти два человека постоянно проживают вместе). Уходить дальше 1 километра от своего дома нельзя.

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