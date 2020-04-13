Испанцам запретили делать ремонт на карантине

Понедельник, 13 Апрель 2020 Испания Испания

Испанцам запретили делать ремонт на карантине

Власти Испании запретили во время действия режима повышенной готовности проводить ремонтные работы в квартирах и домах.

Запрет касается, прежде всего, рабочих бригад. До последнего момента было неясно, смогут ли они вернуться к своей профессиональной деятельности с понедельника, когда в стране должны быть введены некоторые послабления. Но указ, опубликованный Министерством здравоохранения в воскресенье в Государственном официальном бюллетене (BOE), расставил всё по своим местам.

В указе говорится о запрете на время действия режима повышенной готовности «любых работ, которые предполагают нахождение в одном здании рабочих и людей, не связанных с работами». То есть нельзя делать ремонт, например, в многоквартирном доме, где есть соседи, пишет noticia.ru.

Вместе с тем с понедельника возобновляются некоторые виды работ. Если соблюдается правило, исключающее присутствие в здании других людей, делать ремонт можно. В ряде случаев это может быть даже одно здание с разными арендаторами (если, есть свой отдельный выход).

Исключение также составляют срочные ремонтные работы по устранению аварийных ситуаций, связанных с безопасностью и т.д.

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