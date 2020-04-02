Испанцев призвали есть больше баранины, сыров и рыбы

Это вкусные и питательные продукты, но из-за коронавируса их продажи упали. Нужно поддержать отечественных производителей, считает министр.

В среду Планас выступал с докладом о ситуации в сельскохозяйственном секторе. Он рассказал, как тяжело сейчас приходится рыбакам и фермерам, производящим козьи и овечьи сыры, баранину. Их важнейший канал продаж, Horeca (отели, рестораны и кейтеринг), оказался фактически закрыт из-за введённого в стране карантина. На него в обычное время приходится около трети продаж, пишет noticia.ru.

«Я говорю о мелких производителях, которые заслуживают не только признания, но и поддержки общества», - уточнил Планас. «И я призываю семьи и домохозяйства увеличить потребление продуктов, здоровых, питательных и очень вкусных. Таких, как овечий и козий сыр или свежая рыба», — заявил министр.

Чиновник затронул и ещё одну важную тему. Он обратил внимание на новую нарастающую проблему: наступает сезон сбора фруктов и овощей, а собирать их некому — все сидят на карантине. «Завершилась первая фаза сбора красных фруктов, клубники и малины. И в этом месяце начинается сбор других, в первую очередь, косточковых фруктов», — подчеркнул министр. По подсчётам его ведомства, необходимо от 100 до 150 тысяч временных работников, чтобы в ближайшие недели собрать урожай. Сейчас правительство изучает возможность проведения этих работ без риска распространения коронавируса.