Испанцы бронируют отдых на Канарах на июль и август

Об этом свидетельствуют данные сервиса Quehoteles.com.

Аналитики изучили бронирования, совершённые в период с 14 марта. Спрос сильно упал из-за закрытия отелей на неопределённый срок и режима изоляции. Но всё же находятся и те, кто уверен в скором завершении карантина и хочет заранее забронировать отдых по низкой цене, пишет noticia.ru.

Самым популярным направлением стали Канарские острова. На них пришлась почти треть всех бронирований. Также спросом пользуются Бенидорм и Торремолинос.

50% туристов бронируют отели на июль и август. Это традиционно самый высокий сезон.

Почти половина - 45% заказов - делают семьи с детьми.