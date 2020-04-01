Испанцы будут получать по 440 евро ежемесячно
Испанцы, лишившиеся временных рабочих мест, будут получать по 440 евро ежемесячно.
Кабинет министров Испании одобрил очередную меру для финансовой поддержки граждан, оставшихся без работы из-за коронавируса.
Как сообщил во вторник вице-премьер Пабло Иглесиас по итогам заседания кабмина, временные работники будут теперь получать по 440 евро в месяц. На компенсационные выплаты смогут расчитывать те, чей временный трудовой контракт истёк во время карантина, а новый они не смогли заключить по известным причинам. Речь идёт о договорах, прерванных в промежуток с 15 марта по минувшую пятницу, когда правительство запретило любые увольнения во время пандемии. Этот запрет защитил, в том числе, и временных работников, пишет noticia.ru.
Ещё одно условие для получения компенсации: временный трудовой контракт должен быть заключён как минимум на два месяца.