Испанцы будут получать по 440 евро ежемесячно

Кабинет министров Испании одобрил очередную меру для финансовой поддержки граждан, оставшихся без работы из-за коронавируса.

Как сообщил во вторник вице-премьер Пабло Иглесиас по итогам заседания кабмина, временные работники будут теперь получать по 440 евро в месяц. На компенсационные выплаты смогут расчитывать те, чей временный трудовой контракт истёк во время карантина, а новый они не смогли заключить по известным причинам. Речь идёт о договорах, прерванных в промежуток с 15 марта по минувшую пятницу, когда правительство запретило любые увольнения во время пандемии. Этот запрет защитил, в том числе, и временных работников, пишет noticia.ru.

Ещё одно условие для получения компенсации: временный трудовой контракт должен быть заключён как минимум на два месяца.