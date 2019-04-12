Испанцы едят мяса в шесть раз больше, чем советуют врачи

А когда речь заходит о переработанном мясе (колбасах, хамоне), то тут испанцы превышают норму аж в восемь раз. Такие данные озвучили в Барселоне представители организации Justicia Alimentaria, которая занимается изучением пищевых привычек. «Мы едим много мяса, особенно мужчины. И болеем из-за этого», - заявил глава организации Хавьер Гусман.

Согласно официальной рекомендации Испанского союза общественного питания, в неделю можно съедать не больше 125 граммов красного и переработанного мяса и 325 граммов - белого. А испанцы потребляют почти 2 килограмма. Мужчины едят 525 граммов красного мяса в неделю, а женщины - 302. Что касается детей, то в Испании они едят мяса в 4 раза больше, чем нужно, пишет noticia.ru.

Авторы исследования напоминают, что чрезмерное употребление в пищу мяса, особенно красного и переработанного, увеличивает риск возникновения целого ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических.