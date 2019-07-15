Испанцы - европейские лидеры по содержанию ртути в организме

Выяснилось, что по этому показателю испанцы лидируют во всей Европе.

Этому есть простое объяснение - испанцы едят много рыбы. Это подтверждает и тот факт, что больше всего ртути накоплено в организме жителей побережья Средиземного моря. Они едят много морепродуктов, особенно крупной рыбы (тунец и рыба-меч). Лидерами по содержанию ртути оказались жители Мурсии, Валенсии, Балеарских островов, Андалусии и Каталонии, пишет noticia.ru.

За Испанией следуют Франция, Италия и Греция.