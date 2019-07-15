Испанцы - европейские лидеры по содержанию ртути в организме

Понедельник, 15 Июль 2019 Испания Испания

Испанцы - европейские лидеры по содержанию ртути в организме

Профессор токсикологии Университета Мурсии Мигель Мотаю обнародовал неутешительные результаты исследования о содержании ртути в организме человека.

Выяснилось, что по этому показателю испанцы лидируют во всей Европе.

Этому есть простое объяснение - испанцы едят много рыбы. Это подтверждает и тот факт, что больше всего ртути накоплено в организме жителей побережья Средиземного моря. Они едят много морепродуктов, особенно крупной рыбы (тунец и рыба-меч). Лидерами по содержанию ртути оказались жители Мурсии, Валенсии, Балеарских островов, Андалусии и Каталонии, пишет noticia.ru.

За Испанией следуют Франция, Италия и Греция.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья