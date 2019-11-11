Испанцы голосуют на досрочных выборах в парламент

На состоявшихся в апреле досрочных выборах формально победила Испанская социалистическая партия, но ее лидеру и исполняющему обязанности премьер-министра Педро Санчесу с тех пор так и не удалось сформировать единое правительство.

В нынешних выборах принимают участие социалисты, Народная партия, ультраправая Vox, левая Podemos и либеральная Ciudadanos, пишет noticia.ru.

Работает почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране. Право глоса имеют 37 миллионов испанцев.