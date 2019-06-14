Испанцы исследуют Антарктиду

Испания оставалась в стороне от исследований Антарктиды до тех пор, пока с наступлением демократии не возник растущий интерес, который привел к тому, что в 1982 году страна была включена в число тех, кто официально признал принципы Договора об Антарктике. Договор предусматривает демилитаризацию этой территории и ее использование только в мирных целях. Но для того, чтобы быть полноправным участником, Испания должна была вносить вклад в научные исследования этой зоны. Некоторые испанские ученые, в основном из Высшего совета научных исследований (CSIC), принимали индивидуальное участие в экспедициях с учеными из других стран и в конце 80-х годов добились того, чтобы Испания участвовала в крупных антарктических исследованиях. Так образом, в те годы Институтом океанографии (IEO) и Военно-морским флотом Испании были организованы первые научные экспедиции. В 1988 году была создана испанская антарктическая база имени Хуана Карлоса I. Множество ученых и различные государственные учреждения внесли решающий вклад в достижение этой цели, пишет espanarusa.com.

В конце 90-х профессора Автономного университета Мадрида (UAM) Херонимо Лопес и Педро Николас провели исследования недалеко от 80-й параллели, достигнув вершины горы Винсон, которая считается самой высокой точкой Антарктиды. В этот период испанские исследователи провели ряд кампаний, которые послужили толчком к публикации нескольких топографических карт в сотрудничестве с военным архивом страны. Эти карты, в свою очередь, стали основой для разработки ряда геологических и геоморфологических карт, которые получили высокую оценку на международном уровне и по сей день остаются лучшими в этих отдаленных районах.

Исследователи из UAM также приняли участие в проекте «Международный Полярный год 2007-2008». Кроме научных исследований полярной зоны, университет также организовал ряд культурных мероприятий, которые оказали большое влияние на общественность. Одним из таких мероприятий является первый и пока единственный в Испании концертный цикл «Антарктическая симфония» британского композитора Ральфа Воан-Уильямса. На этом этапе также состоялась выставка «Atrapados en el Hielo» («Застрявшие во льдах»), организованная каталонским фондом Caixa и Музеем натуральной истории Нью-Йорка. Благодаря гастролям по многим городам Испании, выставку посетило более 600 000 человек.

UAM продолжает вносить свой вклад в расширение знаний об Антарктиде, активно участвуя в крупных международных форумах, а также посредством сотен научных публикаций, многие из которых публикуются в высоко оцененных международных средствах массовой информации. Большой вклад испанские ученые вносят в такие области, как геология, геоморфология, геодинамические процессы, микробиология и экология. В настоящее время Испания имеет две базы в Антарктиде и отправляет ежегодные научные экспедиции с участием современной техники, которая может обеспечить выполнение исследований высокого уровня сложности. Это является результатом коллективной работы, которая велась в течение более чем трех десятилетий и, несомненно, будет продолжаться в будущем.