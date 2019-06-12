Испанцы лидируют по продолжительности здоровой жизни

Его возглавили шведы, а испанцы оказались на втором месте.

Так, по прогнозам специалистов, шведы, рожденные в 2017 году, сохранят здоровье до 73,2 года, а шведки - до 71,9. В случае с испанцами эти показатели также велики: 69 лет для мужчин и 69,9 для женщин. На другом конце рейтинга - Дания и Австрия, где этот показатель не превышает 60 лет. Следует отметить, что речь идет не об общей продолжительности жизни, а о возрасте, до которого человек остается здоровым, пишет noticia.ru.

Что касается продолжительности жизни, то к 2040 году, по прогнозам исследователей, Испания выйдет на первое место в мире, опередив Японию.