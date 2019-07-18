Испанцы не представляют себе лета без пива

Согласно исследованию Madison Research для организации Cerveceros de España, во время которого были опрошены 2000 человек от 18 до 65 лет, испанцы не представляют себе идеального лета без пива, тапас и пляжного отдыха.

Каждые шесть из десяти испанцев считают, что пиво – неотъемлемая часть лета, будь то канья как пиво в чистом виде или ее безалкогольный вариант. Пиво предпочитают 68% мужчин и 60% женщин всех возрастов. Следующее по популярности место занимают соки и орчаты, пишет espanarusa.com.

Больше всего пива покупается именно летом: с июля по сентябрь в Испании выпивается 30% от годового объема, что составляет примерно 1 200 000 литров.

Пиво в Испании редко пьют без закуски, и самая популярная ее разновидность – тапас, их назвали 43% опрошенных. Особым спросом пользуются картофельная тортилья, салаты и крокеты. Также любят испанцы паэлью, барбекю, жареную рыбу, осьминога и ветчину.

«У любви к пиву крепкие корни в средиземноморской культуре, поэтому идеальное лето в Испании воспринимается как встречи с друзьями на берегу моря или в горах, когда можно выпить по кружке пива и вкусно поесть», – считает генеральный директор Cerveceros de España Хакобо Олалья Мараньон.

Что же может испортить испанцам летний отдых? Более 80% респондентов назвали плохую погоду, звонок босса и теплое пиво. А 9% испанцев испортить настроение может пришедший в негодность сотовый телефон.

Самым же лучшим украшением лета 40% испанцев называют бар на пляже, 17,6% – отдых в горах или деревне, купание в собственном бассейне (13,5%) и музыкальный фестиваль (10%) – последний выбор делают молодые люди младше 30 лет.

Что касается музыкальных пристрастий, 22% испанцев предпочитают поп-музыку, 19% слушают рок, 14% – летние хиты, причем поп-музыку и летние песни чаще слушают женщины, а мужчинам ближе рок-композиции.

66% опрошенных отметили, что для идеального лета нужно быть на пляже или возле бассейна, и особенно любят купаться женщины.

Если же испанцы отправляются в летнее путешествие, то 59% делает это со своим партнером, 55% – с семьей, а 39% – в компании друзей. Для женщин семья важнее, чем для мужчин, а кроме того, семейный круг становится нужнее с возрастом.