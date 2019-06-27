Испанцы подрались в баре и случайно сломали женщине ногу

Четверг, 27 Июнь 2019 Испания Испания

Испанцы подрались в баре и случайно сломали женщине ногу

Драка между двумя посетителями бара в Сарагосе плачевно закончилась для пожилой посетительницы этого заведения.

Около 20:30 в баре La Encantadora повздорили двое мужчин 40 и 24 лет. Завязалась драка. Противники бросали друг в друга стулья и в определенный момент оказались на террасе, где сидела 88-летняя пенсионерка. Женщина стала невольной жертвой - с переломом большой берцовой кости она доставлена в больницу, пишет noticia.ru.

Сами дерущиеся не пострадали.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья