Испанцы подрались в баре и случайно сломали женщине ногу

Около 20:30 в баре La Encantadora повздорили двое мужчин 40 и 24 лет. Завязалась драка. Противники бросали друг в друга стулья и в определенный момент оказались на террасе, где сидела 88-летняя пенсионерка. Женщина стала невольной жертвой - с переломом большой берцовой кости она доставлена в больницу, пишет noticia.ru.

Сами дерущиеся не пострадали.