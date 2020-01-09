Испанцы предпочитают безалкогольное пиво

По данным Ассоциации пивоваров Испании, более 13% рынка пива в стране занимают безалкогольные и слабоалкогольные сорта, а население Испании является их самыми крупными потребителями в мире еще с 1970-х годов, когда и появилось первое в стране безалкогольное пиво:

— В нашей стране пиво пьют холодным с друзьями и семьей, в заведениях, в течение всей недели и почти всегда — в сочетании с едой или закусками. Эта традиция умеренного потребления объясняет факт того, что безалкогольное пиво, сохраняя традиционный вкус, считается среди испанцев прекрасной альтернативой более крепкому пиву, когда, ввиду различных обстоятельств, они не могут, не должны или не хотят пить алкоголь, — объясняет директор по связям с общественностью Ассоциации пивоваров Кристина де Агуирре.

Более удивительно в этой ситуации то, что, согласно исследованию CaixaBank, именно в Испании самое большое — 280 тыс. — количество баров: один на каждые 165 жителей. Однако испанцы приходят в них прежде всего пообедать, а не выпить, пишет profibeer.ru.