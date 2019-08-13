Испанцы преуспевают в вопросах вторичной переработки

Futbolchapas – футбол, в котором игра ведется с помощью железных крышек и пробок от бутылок. Rummy – это игра, в которой используются карты или фишки, но в нее также можно играть с элементами, подходящими для вторичной переработки. Такую идею хочет реализовать Хоакин Мата, один из гостей центра для пожилых людей в городе Логроньо. Центр, который пожилые люди посещают каждый день, является участником программы «Terceros en edad, primeros en reciclaje». Эта инициатива создана организацией Ecoembes, стремящейся рассказать об основах вторичной переработки пожилым людям. С момента запуска программы в ней приняли участие 247 центров и более 327 000 пожилых людей в Ла-Риоха, Кантабрии и Астурии. Арагон только что присоединился к данному проекту, пишет espanarusa.com.

Хоакин Мата является одним из самых активных участников мероприятий в Логроньо. Кроме того, что он не пропускает ни одного мастер-класса, он еще и помогает распространять идею экологичного потребления, проводя занятия с детьми из соседних школ. И, конечно же, учит всех играть в игру Rummy с карточками из использованного пластика. В рамках программы пожилым людям объясняют базовые понятия утилизации и повторного использования. Мата уже изготовил лампы из переработанной бумаги, коробки из использованного пластика и ходули с банками и мячами, чтобы представить их на специальной ярмарке.

«Пожилые люди очень экологичны, потому что в их время не было неосознанного потребления и такого количества отходов», – говорит Ева Аранго, социальный работник дневного центра для пожилых людей в городе Луарка (Астурия). В сотрудничестве с представителями регионального правительства специалисты Ecoembes объезжают центры, где проживают пожилые люди и бесплатно проводят беседы с сотрудниками и гостями. «Мы не можем оставить старшее поколение без информации о таком важном процессе, как переработка. Благодаря этому они повышают самооценку и находят новые интересные занятия», – добавляет социальный работник.

Организуемые мероприятия всегда имеют игровой компонент для того, что заинтересовать участников. Центр General Dávila в Сантандере организовал конкурс, в котором пожилые люди должны были совместить фотографии с определенным цветом. «Они гордятся тем, что являются примером», – объясняет директор центра Розаура Гонсалес. Многие занятия, в которых участвуют пожилые люди, предназначены для людей всех возрастов. Поэтому они становятся своего рода передатчиками знаний и могут рассказывать об основах экологичного образа жизни и вторичной переработки своим детям и внукам.

Ecoembes обеспечивает центры цветными контейнерами для раздельного сбора пластика, бумаги и картона. Программа также включает совместные посещения заводов по переработке отходов и выезды для очистки природных территорий от оставленного там мусора. Ecoembes предоставляет базовую информацию и поощряет различные мероприятия, связанные с экологичным потреблением.