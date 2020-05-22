Испанцы придумали бесконтактный способ пользоваться домофоном

Рядом с домофоном на скотче прикрепили губку для мытья посуды, а в неё воткнули зубочистки. Ими следует нажимать кнопки. Фотографии домофона появились в соцсетях и сразу стали популярными. Мнения разделились. Кто-то нашёл такую идею оригинальным и простым способом защититься от вируса. Но большинство пользователей просто посмеялись, пишет noticia.ru.