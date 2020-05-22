Испанцы придумали бесконтактный способ пользоваться домофоном

Пятница, 22 Май 2020 Испания Испания

Испанцы придумали бесконтактный способ пользоваться домофоном

Жители одного из домов в Барселоне придумали, как безопасно пользоваться общим домофоном во время пандемии коронавируса.

Рядом с домофоном на скотче прикрепили губку для мытья посуды, а в неё воткнули зубочистки. Ими следует нажимать кнопки. Фотографии домофона появились в соцсетях и сразу стали популярными. Мнения разделились. Кто-то нашёл такую идею оригинальным и простым способом защититься от вируса. Но большинство пользователей просто посмеялись, пишет noticia.ru.

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