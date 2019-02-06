Испанцы проводят в интернете в среднем по 5 часов в день

По сравнению с 2018 годом количество испанских пользователей, имеющих доступ в интернет, увеличилось на четыре миллиона, согласно ежегодному отчету о цифровых тенденциях и социальных сетях, подготовленному платформой Hootsuite.

В исследовании, проанализировавшем данные из 230 стран, подчеркивается, что за месяц социальные сети посещают 60% жителей Испании. Это почти на 4% больше прошлогоднего показателя, пишет espanarusa.com.

Согласно отчету, испанцы проводят в интернете по 5 часов 18 минут в день. На социальные сети приходится 1 час 39 минут, еще 3 часа уходит на просмотр телевизионных передач через сеть, прослушивание музыки в потоковом режиме занимает по 42 минуты в день.

Средняя скорость соединения через проводной интернет составляет в Испании 102,36 Мбит/с, что на 56% больше, чем было зафиксировано в прошлом году. На мобильных устройствах средняя скорость ниже – 34,12 Мбит/с (прирост 9% по сравнению с 2018-м).

Что касается онлайн-контента, исследование показало, что 93% испанцев смотрят онлайн-видео; 52% пользуются онлайн-телевидением; 11% играют в онлайн-игры; еще 11% следят за ходом онлайн-игр; и почти 9% смотрят чемпионаты по киберспорту.

Отчет также уверяет, что 42% испанцев защищают себя блокираторами рекламы; 27% пользуются голосовыми командами для поиска; 8% пользуются видеотелефонией.