Испанцы решили вынести труп диктатора

По мнению социалистов, мемориал должен стать «местом примирения» для страны, которая все еще оправляется от своего фашистского прошлого. «Конкретной даты пока нет, но мы сделаем это очень скоро», - пояснил премьер-министр страны Педро Санчес.

«Испания не может допустить существования символов, разделяющих граждан страны. Такие памятники немыслимы в Германии или Италии, в нашей стране их тоже быть не должно», - добавил он.

Перенос останков диктатора с кладбища - давний предмет споров в испанском обществе. В 2017 году этот вопрос уже выносился на голосование в парламенте. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) также выступала за перенос останков диктатора в 2013 году, находясь в оппозиции после поражения на выборах в 2011-м. Тогда, по данным соцопросов, «за» выступили более половины граждан страны, однако инициатива так и не была реализована.

Создание Долины Павших началось после гражданской войны 1936-1939 годов. Франко приказал хоронить в Долине как сторонников, так и противников своего режима. Тем не менее после принятого в Испании в 2007 году закона «Об исторической памяти» она стала считаться мемориалом жертв франкизма. Улицы, названные в честь вождя, были переименованы, а его статуи демонтированы.

Как отмечает газета, мемориал все еще является местом почитания диктатора у сторонников его правления. Ежегодно в ноябре Фонд Франсиско Франко организует в мавзолее церемонии памяти генералиссимуса.

Франсиско Франко в 1936 году устроил военный переворот и начал гражданскую войну против республиканского правительства при поддержке нацистской Германии и фашистской Италии. После победы в войне он установил в Испании правый тоталитарный режим. Во Второй мировой войне Испания придерживалась нейтралитета, однако после поражения держав Оси Франко предоставил убежище многим беглым нацистским преступникам. Репрессии против политических противников режима Франко продолжались до самой его смерти в 1975 году.