Испанцы сделали археологическое открытие из окна квартиры

Четверг, 07 Май 2020 Испания Испания

Испанцы сделали археологическое открытие из окна квартиры

В каталонской Жироне совершено интересное археологическое открытие.

Его уникальность в том, как именно оно было сделано.

Смотреть в окно — сейчас одно из главных развлечений в Испании. Этим и занимались жители одной из квартир на улице Санта-Клара рядом с мостом Эйфеля в исторической части города. В очистившейся реке Ониар они заметили очертания женской головы, наполовину торчавшей из песка. Вскоре на место прибыли археологи, полицейские и лично мэр города Марта Мадренас, пишет noticia.ru.

«У нас тут было небольшое приключение в старом квартале», - написала она в Twitter и опубликовала фотографии фрагмента скульптуры, извлечённого из реки. «В итоге новости хорошие. Речь идёт о скульптуре, датируемой XVIII веком или ещё раньше», — рассказала мэр.

По словам местных жителей, это открытие можно было сделать только из окон квартиры, сверху, потому что под другим углом заметить артефакт на дне было бы невозможно.

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