Испанцы скупают медицинские маски и дезинфицирующий гель для рук

Так, спрос на маски взлетел на 8000%. Посетители аптек закупают их впрок, опасаясь, что они исчезнут с прилавков. Об этом рассказал журналистам глава федерации фармацевтических дистрибьюторов Эладио Гонсалес Миньор. Похожая ситуация, по его словам, сложилась и с другими средствами индивидуальной защиты, например, дезинфицирующим гелем для рук. Месячный спрос на него сейчас сопоставим с годовым в обычных обстоятельствах, пишет noticia.ru.

Медики скептически относятся к применению масок для защиты от коронавируса, однако рекомендуют чаще мыть руки и вообще следить за гигиеной.

По последним данным, в Испании официально подтверждено 35 случаев заболевания коронавирсусом. Больше всего больных — 10 человек — в Валенсии.