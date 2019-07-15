Испанцы собрали миллион подписей за легализацию эвтаназии

В пятницу петиция была представлена испанскому парламенту.

До сих пор власти Испании не решались выносить на обсуждение вопрос о добровольном уходе из жизни. Между тем, опросы показывают, что подавляющее большинство испанцев выступают за легализацию эвтаназии, пишет noticia.ru.

Чуть дальше в этом вопросе ушла Каталония, парламент которой 21 июня зарегистрировал в конгрессе инициативу о легализации эвтаназии.