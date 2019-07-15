Испанцы собрали миллион подписей за легализацию эвтаназии

Понедельник, 15 Июль 2019 Испания Испания

Испанцы собрали миллион подписей за легализацию эвтаназии

Жители Испании собрали более миллиона подписей за легализацию эвтаназии через платформу Change.org.

В пятницу петиция была представлена испанскому парламенту.

До сих пор власти Испании не решались выносить на обсуждение вопрос о добровольном уходе из жизни. Между тем, опросы показывают, что подавляющее большинство испанцев выступают за легализацию эвтаназии, пишет noticia.ru.

Чуть дальше в этом вопросе ушла Каталония, парламент которой 21 июня зарегистрировал в конгрессе инициативу о легализации эвтаназии.

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