Испанцы создали группу для отслеживания орфографических ошибок

В ноябре 2018 года 25-летний учитель географии и истории Алехандро Галан предложил ученикам старших классов образовательного центра Cuatro Villas населенного пункта Берланга (муниципалитет Бадахос) создать группу для отслеживания орфографических ошибок в Twitter. Ученики с энтузиазмом подхватили эту идею и начали называть себя школьными детективами. Было решено проверять твиты известных людей, которые имеют более 20 000 подписчиков в социальных сетях. Алехандро Галан рассказывает о том, что главной целью проекта является желание улучшить правописание своих учеников в такой увлекательной форме. «Первое, что мы делаем, когда исправляем кого-то знаменитого – представляемся и объясняем, в чем состоит цель нашего проекта. Затем мы выделяем сделанную ошибку, показывая корректный вариант написания, и прощаемся, отмечая какой-то положительный аспект человека, которого мы исправляем. Мы делаем это в уважительной форме, вежливо выражая свое мнение», – делится учитель, акцентируя внимание школьников на уважительной подаче своей точки зрения.

В первое время учитель внимательно следил за твитами и сообщениями членов группы детективов с целью исправления ошибок, которые они сами совершали. Сейчас он утверждает, что почти этого не делает, потому что грамотность старшеклассников значительно улучшилась. Проект доказывает, что никто не совершенен, и что все периодически могут ошибаться, однако самосовершенствование приводит к отличным результатам. Алехандро Галан награждал учеников, которые больше всего участвовали в инициативе, дополнительными баллами при сдаче экзаменов. «Не весь класс воспринимал это всерьез. Из 26 парней всего 10 занимались поиском и исправлением ошибок. Чтобы стимулировать их после создания учетной записи в Twitter, я поднимал их балл на экзамене на 0,25, если им удалось исправить ошибку кого-то из известных персонажей» – объясняет он.

Алехандро Валенсия, ученик Галана и один из самых активных детективов утверждает, что его правописание улучшилось с тех пор, как он стал участником орфографического патруля. «Теперь я внимательно отношусь к словам, у меня нет проблем с экзаменами. Мои родители счастливы, что я использую мобильный телефон в качестве обучающего инструмента, а не только для игры», – добавляет старшеклассник. Он тратит около десяти минут, чтобы правильно составить свой комментарий с исправлением, проверяя его несколько раз, чтобы избежать собственных ошибок, пишет espanarusa.com.

В числе испанских знаменитостей, которым указали на орфографические ошибки, числятся советник политической партии Ciudadanos Бегонья Вильякис, актер Дани Ровира, певица Росарио Флорес, лидер Народной партии Пабло Касадо, председатель Правительства Педро Санчес и другие. «Привет, мы группа старшеклассников, которая исправляет орфографические ошибки. Вы поставили апостроф в слове solo, но сейчас рекомендуется его не использовать. Ты – потрясающий актер. С приветом, C19» – такое сообщение было отправлено школьниками актеру Дани Ровира. Несмотря на благие намерения школьников, среди знаменитостей встречаются и те, кто не смог философски воспринять исправления учеников Галана. Например, одна из участниц реалити-шоу Operación Triunfo так расстроилась, когда они указали на ее ошибки, что оставила достаточно гневное сообщение на их странице. Школьники отмечают, что большее количество ошибок в Twitter делают участники развлекательной телепрограммы Hombres, mujeres y viceversa.

Для Алехандро Галана идет второй год его преподавательской деятельности в этом образовательном центре. В следующем году он скорее всего перейдет в другую школу, потому что его контракт, как учителя на замену, заканчивается. «Что станет с группой юных детективов, если я не вернусь к ним в новом учебном году? Я пока не знаю. Будет сложно продолжать совместную работу в Twitter, если я буду работать в другой школе. Но если они захотят продолжить, я их поддержу. Пока я здесь, я точно буду координировать их деятельность», – говорит в заключении Галан, с улыбкой добавляя, что хотел бы подловить своего папу, однако тот очень грамотно пишет свои посты в социальных сетях, делая эту цель невозможной.