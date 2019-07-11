Испанцы создали игру, призывающую беречь морской мир

Игрок превращается в морской поток, который несет энергию, чтобы вылечить кораллы, живущие на морском дне. Разработчик видеоигр Карлос Коронадо из Каталонии вместе со своей командой из 8 человек отправился в путешествие на парусной лодке от Сан-Андреу-де-Льяванерес до Кадакеса, чтобы создать реалистичную видеоигру Koral, где действие происходит в окружение пейзажей морского дна побережья Коста Брава. После завершения этого путешествия была создана первая версия игры. Достигнув мыса Кап-де-Креус, путешественники погрузились на глубину 45 метров, чтобы запечатлеть всю красоту подводного мира. Все увиденное нашло отражение в зарисовках, на которых можно увидеть необычные силуэты морских жителей. В дальнейшем эти зарисовки послужили вдохновением для создания художественного дизайна видеоигры Koral. По словам Карлоса Коронадо, чьей большой страстью является дайвинг, через такой современный формат они хотят передать свою озабоченность ухудшением экологического состояния морского мира, пишет espanarusa.com.

«Во всех моих видеоиграх присутствует море, так или иначе. Море – это моя страсть с детства», – рассказывает Карлос Коронадо, который в свои 27 лет уже является автором нескольких видеоигр и профессором Школы ENTI Университета Барселоны (UB). Это 11-ти дневное творческое путешествие он организовал сам и пригласил профессионалов из таких компаний, как King и Испанской ассоциации видеоигр (AEVI). Талантливый разработчик рассказывает, что он был приятно удивлен, когда увидел, что буи в районе населенного пункта Портлигат не закреплены на бетонных блоках, которые убивают морское растение посидония, а имеют «экологические» якоря с двумя точками соприкосновения с морским дном и балкой.

Видеоигра Koral состоит из серии головоломок, решив которые можно вернуть жизнь рифам 15 морских экологических систем. Игроки Koral получают информацию, объясняющую последствия таких действий, как рыбная ловля с использованием взрывчатых веществ или неправильное управление отходами. Карлос Коронадо отмечает, что нынешнее поколение детей является первым поколением, которое более осведомлено об изменении климата. Так как они познают мир через видеоигры и современные технологии, эта игра призвана освещать тему воздействия человека на природу и методы решения экологических проблем. Ее создатели стремятся к тому, чтобы действия по спасению природы, происходящие в виртуальном мире, помогли укрепить экологическую приверженность в реальном мире.