Испанцы создали препарат против рака

Врачи их барселонской больницы Vall d´Hebron продемонстрировали на животных эффективность нового медицинского препарата, который блокирует один из основных путей развития раковой опухоли. В частности, речь идет об онкогене MYC, участие которого в образовании новых раковых клеток и их метаболизме известно уже давно. Остановить его развитие ранее пытались ученые многих стран мира, но впервые это удалось испанцам, пишет espanarusa.com.

Команда Института онкологии Vall d´Hebron смогла разработать фармакологический препарат под названием Omomyc, который способен блокировать вредоносную деятельность MYC без причинения пациенту серьезных побочных эффектов. До сих пор Omomyc испытывали на различных животных для лечения различных видов онкологических заболеваний, но наиболее эффективно он проявил себя в случае одной из наиболее агрессивных форм рака легких.

Omomyc вводится либо внутривенно, либо назальным путем, после чего обнаруживает клетки с онкогеном и препятствует их росту. На создание этого препарата ушло почти два десятилетия, и в 2020 году ожидается начало клинических испытаний на людях. К числу неоспоримых достоинств нового средства относится то, что оно препятствует не только росту опухоли, но и возникновению новых злокачественных образований.