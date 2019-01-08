Испанцы создают полезные продукты из отходов

Группа европейских и израильских студентов, принимавших участие в экспериментальном проекте Foodio, создала из продовольственных отходов веганский шоколадный мусс под названием «Vousse» и получила главную премию за лучший молочный продукт.

Foodio (Food Solutions Master Class) – это образовательный проект, который курирует Университет Хельсинки, также его поддерживают Автономный университет Мадрида UAM, Институт питания IMDEA, Гогенгеймский университет (Германия), Технологический университет Израиля Technion, Высший совет по научным исследованиям CSIC и три предприятия пищевой промышленности Acesur, Valio и Herbstreith & Fox.

Главной целью этой экспериментальной программы, в которой приняли участие около сорока студентов из разных стран, было создание полезных для здоровья продуктов питания, которые не только содержали бы низкий процент сахара, соли и жиров, но еще отвечали бы и двум не менее важным условиям – они должны быть вкусными, а процесс их производства должен отражать бережное отношение к экологии планеты.

Десять молодых экспериментаторов родом из Финляндии, Израиля и Испании объединили свои усилия, чтобы создать полезный и экологичный десерт. Представители группы изобретателей – студенты Автономного университета Мадрида Майте Ириондо и Беатрис Фернандес – рассказали, что созданный ими продукт содержит мало сахара (на 30% меньше, чем большинство товаров на рынке) и богат клетчаткой – 3 грамма на каждые 100 граммов готового продукта. А для его создания использовались отходы – субпродукты, используемые при производстве фруктовых соков компании Herbstreith & Fox, пишет espanarusa.com.

На данный момент «Vousse» – всего лишь проект, но во время работы в программе Foodio студенты создали еще и бизнес-модель для продвижения нового десерта на рынке. Спрос на здоровые и экологичные продукты постоянно растет, поэтому у веганского шоколадного мусса есть шансы обрести реальный коммерческий успех. Но главной задачей проекта было доказать, что вкусное питание, здоровье и ответственное отношение к окружающему миру вполне могут идти рука об руку.

Среди других продуктов, разработанных во время проведения программы Foodio, были созданы соус «Uni-Sauce» на основе отходов промышленного производства оливкового масла, хрустящие чипсы «Crispiliscious», для которых использовались яблоки и мука из тыквенных семечек, и богатый клетчаткой сыр «Cheezy Roll».