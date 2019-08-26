Испанцы стали меньше есть мяса

По сравнению с 2012 годом показатель снизился уже на 12%, сообщает Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.

В 2018 году испанцы съели 2,114 миллиона тонн мяса, что на 2,6% меньше, чем в 2017-м. А цены за год выросли на 2,2% - до 6,69 евро за килограмм, пишет noticia.ru.

Больше всего испанцы потребляют курятины - 37,5% от всего сырого мяса. На втором месте - свинина (29,8%). На говядину приходится 14,6%.