Испанцы стали меньше потреблять сахар и больше питаться вне дома

Исследование отражает сокращение потребления сахара и мяса, при этом наблюдается увеличение потребления оливкового масла, упакованных салатов и готовых блюд. Общий объем расходов семей на питание, как дома, так и за его пределами увеличился на 2,3% по сравнению с 2017 годом. 66,5% приходится на домашнее потребление. В совокупности каждый житель в течение 2018 года потребил за пределами дома 138,18 килограммов /литров продуктов питания и напитков. С другой стороны, наблюдаются небольшое снижение расходов на продовольствие в домашних хозяйствах страны. «Произошло небольшое снижение численности населения и повышение цен", – объяснил этот факт министр Луис Планас.

На молоко и другие молочные продукты, фрукты, овощи и картофель приходится основная часть расходов семейной продуктовой корзины (42% от общего количества). Самое большое увеличение объема покупаемых продуктов наблюдается среди готовых блюд (6,5%), упакованных салатов (57%), обогащенных молочных продуктов (26,3%) и оливкового масла экстра вирджин (7,2%). Объем покупаемого мяса снизился на 3,8%, свежей рыбы – на 4,1% и сахара – на 4,2%. Таким образом, наблюдается тенденция тратить все меньше времени на приготовление домашней еды. Как подчеркивается в докладе, в 2018 году испанцы стали потреблять больше еды в течение дня в целом, больше уникальных блюд вместо классического меню в частности. Также их стали интересовать более быстрые для приготовления блюда, например, приготовленные на гриле, пишет espanarusa.com.

Супермаркет является любимым местом испанцев для ежедневных покупок с долей рынка 47,2%. Онлайн торговля постепенно растет, но ей пока не удается опередить супермаркеты по количеству приобретенных товаров, особенно в категории свежих продуктов. На Канарских и Балеарских островах наблюдается наибольшее потребление на душу населения, а регионе Наварра наименьшее. В то время как домашние хозяйства Страны Басков и Каталонии расходуют больше всего. На противоположном конце рейтинга в этой категории находятся Эстремадура и Андалусия.

В докладе Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия также отражено, что потребление вне дома увеличивается с возрастом: лица старше 60 лет (до 75 лет) являются сегментом с самым высоким потреблением на душу населения именно в барах и ресторанах. Бары, кафе и пивоварни имеют самую большую долю рынка (47% от общей доли), которая сохранилась на том же уровне, как и в 2017 году. За ним следуют рестораны, с 21,3% рынка (20,1% годом ранее). В исследовании подчеркивается, что почти в 27% случаев потребления пищи вне дома приходится на различные мероприятия, празднования или вечеринки. 24% случаев составляет незапланированное питание вне дома. Любопытным фактом является то, что в зависимости от места питания меняются и приоритеты в еде: дома падает потребление мяса, в заведениях общественного питания – овощей, хлеба и рыбы.