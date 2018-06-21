Испанцы тратят 1900 евро в год на бары и рестораны

Четверг, 21 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанцы тратят 1900 евро в год на бары и рестораны

Интернет-портал Acierto.com провел исследование и выяснил, что среднестатистический испанец тратит на походы в бары 1900 евро ежегодно.

На портале подсчитали, что на каждых 175 жителей Испании приходится по одному бару, что является одним из самых высоких показателей в мире. Всего в стране около 260 тысяч баров.

Кроме того, исследование показало, что испанцы любят заказывать в ресторанах традиционные блюда, в пользу которых проголосовал каждый седьмой респондент, пишет noticia.ru.

При этом 47,5% участников опроса назвали своим любимым блюдом картофельную тортилью, 27,8% - паэлью. Также популярностью пользуется косидо (10,7%), гаспачо (7,8%) и тушеная чечевица (6,1%).

Acierto.com сделал вывод и о росте интереса к кулинарии. 42% респондентов заявили, что в последний год хотя бы раз посетили ресторан высокой кухни, а 17,5% - что им хотелось бы побывать в таких заведениях.

Сообщается, что активность выхода в свет зависит от времени года. 76% предпочитает для этого лето, 14% - весну, 7% - зиму, 3% - осень.

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