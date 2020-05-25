Испанец добирается на работу вплавь

Понедельник, 25 Май 2020 Испания Испания

Испанец добирается на работу вплавь

Житель Хихона (Астурия) Пабло Педрас каждый день плавает на работу.

Он трудится в магазине электротоваров на улице Торкуато Фернандес-Миранда, который расположен в двух километрах от его дома.

Свои заплывы 46-летний Пабло объясняет стремлением строго соблюдать минимальную дистанцию в два метра. «Я действительно считаю, что это — способ соблюдать дистанцию сейчас, когда это так важно. И заодно тренироваться», — заявил Пабло изданию El Comercio.

Дорога занимает у него больше часа. В районе пляжа Сан-Лоренсо он выбирается на сушу, снимает гидрокостюм и идёт на работу. На берегу его встречает отец, который очень переживает за сына, пишет noticia.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)