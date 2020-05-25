Испанец добирается на работу вплавь

Он трудится в магазине электротоваров на улице Торкуато Фернандес-Миранда, который расположен в двух километрах от его дома.

Свои заплывы 46-летний Пабло объясняет стремлением строго соблюдать минимальную дистанцию в два метра. «Я действительно считаю, что это — способ соблюдать дистанцию сейчас, когда это так важно. И заодно тренироваться», — заявил Пабло изданию El Comercio.

Дорога занимает у него больше часа. В районе пляжа Сан-Лоренсо он выбирается на сушу, снимает гидрокостюм и идёт на работу. На берегу его встречает отец, который очень переживает за сына, пишет noticia.ru.