Испанец Фернандо Алонсо попрощался с Формулой-1

Испанский автогонщик Фернандо Алонсо из McLaren, завершающий выступления в Формуле-1, не смог набрать очков в своей прощальной гонке и финишировал 11-м. Его соотечественник Карлос Сайнс, представляющий Renault, занял шестое место.

Финал сезона 2018 года ознаменовался уходом Фернандо Алонсо из большого спорта. В Абу-Даби испанец в последний раз имел возможность увидеть клетчатый флаг. Формуле-1 астурийский спортсмен посвятил 18 лет, 17 из которых провел в качестве профессионального пилота, и выиграл два чемпионата мира в 2005 и 2006 годах. В качестве знака уважения болельщики со всего мира путем голосования на официальном сайте Формулы-1 признали Фернандо Алонсо гонщиком дня на Гран-при в Абу-Даби, пишет espanarusa.com.

Испанец не стал громко хлопать дверью на прощание и спокойной провел гонку, финишировав на одиннадцатом месте. Текущий сезон Алонсо закрыл с 50 очками в активе, и отдал свое десятое место в турнирной таблице Карлосу Сайнсу. Уроженец Мадрида показал в Абу-Даби второй лучший результата в сезоне после пятого места в Азербайджане.