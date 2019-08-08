Испанец Коутиньо отказался от перехода в «Тоттенхэм»

По сообщению британских СМИ, финалист Лиги чемпионов нынешнего года предложил приобрести бразильца на правах аренды, однако футболиста это не устроило.

«Барселона» рассчитывает выручить за аренду Коутиньо около 30 млн евро. В начале августа интерес к нему проявлял лондонский «Арсенал», пишет russian.rt.com.

Ранее агент экс-нападающего «Барселоны» Малкома заявил, что футболист счастлив в «Зените».