Испанец Коутиньо отказался от перехода в «Тоттенхэм»
Полузащитник испанской «Барселоны» Фелиппе Коутиньо отказался переходить в английский «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды.
По сообщению британских СМИ, финалист Лиги чемпионов нынешнего года предложил приобрести бразильца на правах аренды, однако футболиста это не устроило.
«Барселона» рассчитывает выручить за аренду Коутиньо около 30 млн евро. В начале августа интерес к нему проявлял лондонский «Арсенал», пишет russian.rt.com.
Ранее агент экс-нападающего «Барселоны» Малкома заявил, что футболист счастлив в «Зените».