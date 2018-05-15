Испанец насиловал дочь и ее подруг ради «изгнания злых духов»

Вторник, 15 Май 2018 Испания Испания

Испанец насиловал дочь и ее подруг ради «изгнания злых духов»

В Испании мужчина предстанет перед судом за то, что изнасиловал собственную 15-летнюю дочь и двух ее подруг под предлогом изгнания злых духов.

Как утверждается, мужчина по имени Хавьер несколько раз принуждал девочек к сексу в семейном доме в Баш-Льобрегат неподалеку от Барселоны. Отмечается, что жена была с ним в сговоре и знала о происходящем: во время изнасилований она находилась дома, а после даже якобы спрашивала девочек, «как все прошло».

Обвиняемый, в свою очередь, утверждает, что состоит в так называемом Ордене Одина. По его словам, члены организации требовали от него совершить указанное преступление, поскольку в противном случае его семья и родственники будут прокляты.

Сторона обвинения просит для отца 45 лет тюрьмы. Его супругу предлагается приговорить к девяти годам заключения. Судебное разбирательство начнется в Барселоне 17 мая.

Как пишет BBC News, в конце апреля испанский суд оправдал пять человек по обвинению в изнасиловании девушки во время традиционного фестиваля с забегами быков в Памплоне. Все они получили по девять лет тюрьмы по менее строгому обвинению в сексуальном насилии.

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