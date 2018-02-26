Испанец не пустил в дом мать во время вечеринки и был арестован

Когда женщина вернулась с работы в разгар вечеринки, он отказался открыть ей дверь.

После того, как женщине не удалось открыть запертую изнутри дверь, а ее сын решил не впускать ее в дом, она вызвала полицию. Попав внутрь вместе с прибывшими на место полицейскими, женщина потребовала от всех присутствующих покинуть ее дом. Ее сын, в свою очередь, набросился на агентов, в связи с чем был задержан. Как позже оказалось, ранее он привлекался к ответственности за причинение ущерба чужому имуществу, пишет noticia.ru.