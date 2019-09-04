Испанец Ортега купил еще одно здание

Испанский миллиардер, один из самых богатых людей мира Амансио Ортега, основатель и главный акционер Inditex, через принадлежащую ему инвестиционную компанию Pontegadea достиг соглашения о покупке за 230 млн долларов (около 208 млн евро) офисного строения в американской столице.

Здание было построено в 1964 году и расположено недалеко от Белого дома. В настоящее время оно принадлежит американскому инвестиционному фонду Blackstone, который приобрел его за 1,7 млрд долларов в 2016 году в комплексе с еще двадцатью другими строениями, пишет espanarusa.com.

Двенадцатиэтажный офис расположен на 815 Коннектикут-авеню, недалеко от Белого дома. Помещения офисного центра сданы в длительную аренду различным компаниям. В частности, юридическая фирма Baker McKenzie арендует до 2033 года почти половину площадей. Другими арендаторами помещений являются Cornell University, Sumitomo Corp. of America и United Airlines.