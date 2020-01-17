Испанец осуждён за попытку вывоза из страны картины Пикассо

Пятница, 17 Январь 2020 Испания Испания

Испанец осуждён за попытку вывоза из страны картины Пикассо

Испанский банкир осуждён за попытку вывоза из страны картины Пабло Пикассо.

Испанский банкир Хайме Ботин был приговорён судом Мадрида к штрафу и тюремному сроку за попытку вывезти за пределы Испании картины художника Пабло Пикассо.

Об этом 16 января сообщает газета El Confidencial.

83-летний банкир подозревается в намерении продать картину Пикассо «Голова молодой женщины», несмотря на запрет министерства культуры королевства. По данным стороны обвинения, банкир в 2015 году перевёз картину, которая изначально была его собственностью, на Корсику. Там она была изъята французскими таможенниками в связи с отсутствием документов, разрешающих вывоз, и передана Испании. Сейчас картина находится в хранилище музея Королевы Софии в Мадриде, пишет regnum.ru.

Картина была включена в список национального исторического достояния Испании и оценивается в сумму около 26,2 млн евро. Ранее Ботин предпринимал попытку продать картину на аукционе, но торговый дом Christie's запросил разрешение на продажу от министерства культуры Испании. В разрешении было отказано, также был наложен временный запрет на вывоз работы Пикассо из страны.

Банкир был приговорён к 18 месяцам тюрьмы и к штрафу в 52,4 млн евро. Решение суда Мадрида может быть обжаловано.

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