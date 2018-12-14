Испанец перевернул фуру с пивом

Пятница, 14 Декабрь 2018 Испания Испания

Испанец перевернул фуру с пивом

Доверившийся навигатору дальнобойщик перевернул фуру с пивом в испанской глубинке.

Польский водитель Ян попал в ДТП в провинции Кантабрия. Как сообщают местные СМИ, дальнобойщика подвела GPS-навигация.

Водитель направлялся в Англию. Он вез 22 тысячи литров пива. Следуя указаниям навигатора, Ян заблудился и заехал в сельскую глушь, где его фура перевернулась на узкой дороге, пишет noticia.ru.

Сейчас дальнобойщика приютили местные жители. Он живет у них в доме, а ночью стережет фуру и ее ценный груз.

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